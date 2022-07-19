Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 июля 2022 11:57

В результате ДТП с автобусом и троллейбусом в Казани пострадали три человека, в том числе ребенок

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Общественный транспорт столкнулся на перекрестке улиц Ямашева и Гаврилова.

Общественный транспорт столкнулся на перекрестке улиц Ямашева и Гаврилова.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В результате столкновения автобуса и троллейбуса на перекрестке улиц Ямашева и Гаврилова в Казани пострадали три человека, в том числе четырехлетний ребенок. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, по предварительным данным, водителю автобуса стало плохо и он врезался в троллейбус, который ехал впереди.

- В настоящее время проводится осмотр места ДТП и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram