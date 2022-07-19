В результате ДТП с автобусом и троллейбусом в Казани пострадали три человека, в том числе ребенок

Общественный транспорт столкнулся на перекрестке улиц Ямашева и Гаврилова. Фото: Иван МАКЕЕВ

В результате столкновения автобуса и троллейбуса на перекрестке улиц Ямашева и Гаврилова в Казани пострадали три человека, в том числе четырехлетний ребенок. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, по предварительным данным, водителю автобуса стало плохо и он врезался в троллейбус, который ехал впереди.

- В настоящее время проводится осмотр места ДТП и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

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