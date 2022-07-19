Ограничение движения по четырем улицам в центре Казани продлено почти на год

Там продолжается реконструкция и реставрация объектов культурного наследия. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, что ограничение движения сразу по четырем улицам в центре Казани продлено до 23 марта 2023 года. Речь идет о тротуарах на улице Профсоюзная (от улицы Мусы Джалиля до Кави Наджми), на улице Кави Наджми (от улице Профсоюзная до улицы Рахматуллина) и на улице Мусы Джалиля (от Профсоюзной до дома №2/18 по улице Мусы Джалиля). Кроме того будет перекрыта проезжая часть и проход по тротуару на улице Рахматуллина (от Кави Наджми до дома №2/18 по улице Мусы Джалиля).

Дело в том, что там продолжаются работы по реконструкции и реставрации объектов культурного наследия.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram