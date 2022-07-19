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Общество19 июля 2022 14:00

Ограничение движения по четырем улицам в центре Казани продлено почти на год

Речь идет о тротуарах на Профсоюзной, Кави Наджми, Мусы Джалиля и Рахматуллина
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Там продолжается реконструкция и реставрация объектов культурного наследия.

Там продолжается реконструкция и реставрация объектов культурного наследия.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, что ограничение движения сразу по четырем улицам в центре Казани продлено до 23 марта 2023 года. Речь идет о тротуарах на улице Профсоюзная (от улицы Мусы Джалиля до Кави Наджми), на улице Кави Наджми (от улице Профсоюзная до улицы Рахматуллина) и на улице Мусы Джалиля (от Профсоюзной до дома №2/18 по улице Мусы Джалиля). Кроме того будет перекрыта проезжая часть и проход по тротуару на улице Рахматуллина (от Кави Наджми до дома №2/18 по улице Мусы Джалиля).

Дело в том, что там продолжаются работы по реконструкции и реставрации объектов культурного наследия.

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