Казанцы могут придумать имя для нового жителя зооботсада - дальневосточного лесного кота

Это самец и ему около года. Фото: пресс-служба казанского зооботсада

Казанский зооботсад объявил голосование на самое красивое имя для дальневосточного лесного кота, который поселился у них в мае. Годовалого самца привезли из Новосибирска. Он уже адаптировался к новому дому, а самым любимым его местом стали ветви дерева в вольере.

Варианты имени для животного принимаются на странице зоопарка в соцсетях. Главное, чтобы в них не было буквы «р». Окончательный выбор сделают сотрудники отдела «Хищные», говорят в учреждении.

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