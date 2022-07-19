Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 июля 2022 10:31

В Казани столкнулись автобус и троллейбус, есть пострадавшие

Под мостом напротив стадиона «Ак Барс Арена» работают сотрудники ГИБДД и медики
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо за рулем.

По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо за рулем.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 19 июля, в Казани на проспекте Ямашева, под мостом напротив стадиона «Ак Барс Арена», столкнулись автобус и троллейбус. По предварительным данным, водителю первой машины стало плохо за рулем.

В результате ДТП пострадали три человека, в том числе четырехлетний ребенок.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД и медики.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram