В Казани столкнулись автобус и троллейбус, есть пострадавшие

По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо за рулем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 19 июля, в Казани на проспекте Ямашева, под мостом напротив стадиона «Ак Барс Арена», столкнулись автобус и троллейбус. По предварительным данным, водителю первой машины стало плохо за рулем.

В результате ДТП пострадали три человека, в том числе четырехлетний ребенок.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД и медики.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram