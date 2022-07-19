Жителя Казани подозревают в нападении с ножом на мужчину у пляжа «Локомотив»

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в одну из больниц Казани был доставлен 34-летний местный житель с переломами и ножевыми ранениями. Прибывшим в медучреждение полицейским пациент рассказал о конфликте, произошедшем между ним и другим мужчиной у пляжа «Локомотив» из-за женщины.

Камеры видеонаблюдения помогли правоохранителям установить личность подозреваемого. Им оказался 35-летний горожанин. Мужчину задержали и он признал, что подрался с потерпевшим.

- По данному факту возбуждено уголовное дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает МВД по Татарстану.

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