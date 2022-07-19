Прокуратура разбирается в истории с избиением девочки в казанском детсаду

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: Евгения ГУСЕВА

В СМИ начала распространяться информация об избиении ребенка в детсаду на улице Хади Такташа в Казани. Сообщается, что руку на девочку могла поднять воспитатель. Так это или нет, уже разбирается прокуратура Вахитовского района города.

В ходе проверки надзорное ведомство планирует выяснить, исполнялось ли в учреждении законодательство в сфере качества оказания образовательных услуг, и установить все обстоятельства произошедшего.

По итогам проверки также будет дана оценка соблюдения требований законодательства о несовершеннолетних.

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