В Набережных Челнах врачи неделю боролись за жизнь мужчины, чье сердце остановилось

Несколько дней он провел, будучи подключенным к аппарату ЭКМО. Фото: Управление здравоохранения Набережных Челнов

37-летний житель Набережных Челнов был доставлен в БСМП города с жалобами на боли за грудиной. Врачи оперативно диагностировали ему острый инфаркт миокарда и сразу после этого сердце мужчины остановилось.

Медики начали реанимацию, в процессе которой доставили пациента в операционную. Там они провели ему коронарографию (прокрашивание сосудов сердца - ред.) и и определили закупорку передней межжелудочковой артерии. Кровоток удалось восстановить путем установки стента.

Однако в результате инфаркта у мужчины развился кардиогенный шок и сердце перестало эффективно перекачивать кровь. Пациент был подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация - ред.) и находился на нем неделю.

В результате сердце мужчины заработало самостоятельно. Сейчас он продолжает лечение в отделении кардиореанимации, его жизни больше ничего не угрожает, сообщает управление здравоохранения города.

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