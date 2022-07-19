Все это время в республике будут работать речевые сиренные установки. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В среду, 20 июля, в Татарстане состоится комплексная проверка готовности системы оповещения населения. В связи с этим с 10:43 до 10:44 в республике будут работать речевые сиренные установки.

Эту же минуту на всех общероссийских обязательных теле- и радиоканалах будет идти проверочный ролик, предупреждает местных жителей Минцифразвития региона.

- Мероприятие будут проводиться в соответствии с приказом Министерства России по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий #03-В9-123-2074-АС от 17.05.2022 года, - замечают в ведмостве.

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