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Происшествия19 июля 2022 9:05

В Татарстане иномарка съехала в кювет и опрокинулась: один человек погиб, двое - пострадали

Среди тех, кто получил травмы, восьмилетний ребенок
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
ДТП произошло на 66 километре автодороги Казань-Ульяновск.

ДТП произошло на 66 километре автодороги Казань-Ульяновск.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром во вторник, 19 июля, на 66 километре автодороги Казань-Ульяновск в Апастовском районе автомобиль Renault опрокинулся в кювет. По предварительным данным, ДТП произошло, когда 43-летний водитель иномарки пошел на обгон.

В результате аварии погибла теща водителя. Сам он и его восьмилетний пассажир были госпитализированы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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