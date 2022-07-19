В Татарстане иномарка съехала в кювет и опрокинулась: один человек погиб, двое - пострадали

ДТП произошло на 66 километре автодороги Казань-Ульяновск.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Утром во вторник, 19 июля, на 66 километре автодороги Казань-Ульяновск в Апастовском районе автомобиль Renault опрокинулся в кювет. По предварительным данным, ДТП произошло, когда 43-летний водитель иномарки пошел на обгон.
В результате аварии погибла теща водителя. Сам он и его восьмилетний пассажир были госпитализированы.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram