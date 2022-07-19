В Татарстане иномарка съехала в кювет и опрокинулась: один человек погиб, двое - пострадали

ДТП произошло на 66 километре автодороги Казань-Ульяновск. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром во вторник, 19 июля, на 66 километре автодороги Казань-Ульяновск в Апастовском районе автомобиль Renault опрокинулся в кювет. По предварительным данным, ДТП произошло, когда 43-летний водитель иномарки пошел на обгон.

В результате аварии погибла теща водителя. Сам он и его восьмилетний пассажир были госпитализированы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram