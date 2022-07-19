В Доме Дротоевского в Казани завершены основные противоаварийные и строительные работы

Реставрация началась в ноябре 2021 года. Фото: Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия

В Доме Дротоевского - памятнике архитектуры федерального значения, который находится в Казани - завершены основные противоаварийные и строительные работы. Реставрация, которая началась в ноябре 2021 года, идет по графику, говорят в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Рабочие изготовили полы, оштукатурили и выровняли стены. В скором времени они подключат дом к тепловым и электрическим сетям, устроят там водопровод и канализацию.

Отметим, что Дом Дротоевского находится на улице Карла Маркса. Он был построен в 1837 году.

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