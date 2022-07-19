21 июля ряд домов Советского района Казани останется без воды почти на сутки

Водоснабжение должно быть восстановлено к 6:00 22 числа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 9:00 21 июля в ряде домов Советского района Казани отключат воду. Причина этого - проведение работ по переврезке водопровода на месте строительства второй линии метро.

Отключение коснется домов №№1, 5, 6, 7, 8 и 10 по улице Айтматова, домов №№20а, 24, 24а, 24б, 24ж и 24/1 по улице Ломжинская, а также домов №№90б, 90б корп.1, 90в, 131, 131а, 131в и 131г по улице Фучика.

Водоснабжение должно быть восстановлено к 6:00 22 числа, сообщает МУП «Водоканал».

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