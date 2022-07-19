Банк «Открытие»: 47% жителей ПФО уверены, что не потеряют работу

Банк «Открытие»

54% опрошенных отмечают рост рисков потери работы на российском рынке труда. При этом более 60% уверены, что смогут быстро найти новую работу в ближайшие полгода. 45% не будут регистрироваться на бирже труда, если станут безработными. Таковы результаты опроса* личных прогнозов россиян, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».

20% жителей округа полагают, что начавшиеся в стране структурные изменения из-за ухода ряда крупных иностранных компаний открывают новые возможности и перспективы для трудоустройства.

По мнению 26% опрошенных на российском рынке труда за последние полгода в целом ничего не изменилось. 54% считают, что сейчас повысились риски потери работы. 46% лично для себя видят риск потерять работу. 7% заявили, что уже теряли работу в последние месяцы. Однако почти половина жителей округа (47%) уверены, что не потеряют работу в ближайшие полгода.

66% опрошенных уверены, что в случае необходимости быстро найдут новую работу в ближайшие полгода: из них 15% полностью уверены, 51% - скорее уверены. 26% сомневаются в возможности быстро найти новую работу. Из них 20% считают, что скорее не найдут её, а 6% - что точно не найдут. Только 8% полностью уверены, что искать новую работу им не придется.

52% респондентов готовы зарегистрироваться на бирже труда в случае потери работы: 36% скорее будут делать это, 16% точно будут. 45% не намерены регистрироваться на бирже труда, если станут безработными: 30% скорее не будут, 15% точно не будут. 3% уже зарегистрированы на бирже труда. 47% замечают рост безработицы в своем населенном пункте и среди своих знакомых: «скорее да» ответили 36%, «определенно да» - 11%. При этом 53% пока не заметили рост безработицы в своем населенном пункте и среди своих знакомых: 40% - скорее нет, 13% - определенно нет. 40% полагают, что безработица в России в ближайшие полгода будет расти. 33% считают, что она останется примерно на нынешнем уровне. Снижения уровня безработицы в ближайшие месяцы ожидают 16%, еще 11% затруднились ответить на этот вопрос.

* Опрос проводился банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 7-15 июля 2022 года методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России в городах с численностью населения от 100 тысяч человек.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).