Из-за крестного хода в центре Казани ограничат движение и стоянку транспорта

Дороги будут перекрыты 20 и 21 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду и четверг, 20 и 21 июля, в центре Казани ограничат движение и стоянку транспорта. Причина этого - проведение крестного хода с образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви, сообщают власти города.

Так, с 20:00 20 числа до 13:00 21 числа будет перекрыта проезжая часть улицы Миславского на участке от улицы Маркса до Большой Красной. С 7:00 до 13:00 21 числа будет ограничено движение и стоянка на следующих участках дорог:

на улице Кремлевская (от улицы Чернышевского до площади 1 Мая);

на улице Профсоюзная (от улицы Чернышевского до площади Тысячелетия);

на съезде с площади 1 мая (от улице Кремлевская до Профсоюзной);

на улице Баумана (от улицы Профсоюзная до Батурина);

на съезде с площади Тысячелетия на улицу Батурина;

на съезде с улицы Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;

на улице Батурина (от Кремлевской дамбы до улицы Дзержинского);

на улице Большая Красная (от улицы Япеева до Батурина);

на улице Карла Маркса (от улицы Лобачевского до Батурина);

на улице Япеева (от улицы Дзержинского до Большой Красной);

на улице Миславского (от улицы Маркса до Дзержинского).

Кроме того, во время проведения крестного хода в столице Татарстана не будут курсировать автобусы №№22, 28, 28а и 89.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram