В Марий Эл легковушка с парой пенсионеров попала под колеса грузовика

Авария произошла на 35 километре автодороги «Восточный обход г. Йошкар-Олы». Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 11:30 в понедельник, 18 июля, на 35 километре автодороги «Восточный обход г. Йошкар-Олы» в Медведевском районе столкнулись автомобили «Лада» и Scaniа. ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке. По предварительный данным, 76-летний водитель легковушки, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил грузовик.

В результате аварии пострадал как сам водитель «Лады», так и его 75-летняя пассажирка. С травами они были доставлены в больницу, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram