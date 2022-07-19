В Казани по подозрению во взятке задержан сотрудник МЧС Татарстана

Меру пресечения на время расследования дела мужчине еще не избрали. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что вечером в понедельник, 18 июля, был задержан замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Казани по Приволжскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Татарстана. Подполковника внутренней службы подозревают во взятке. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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