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Происшествия19 июля 2022 6:44

В Казани по подозрению во взятке задержан сотрудник МЧС Татарстана

Подробности произошедшего устанавливаются
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Меру пресечения на время расследования дела мужчине еще не избрали.

Меру пресечения на время расследования дела мужчине еще не избрали.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что вечером в понедельник, 18 июля, был задержан замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Казани по Приволжскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Татарстана. Подполковника внутренней службы подозревают во взятке. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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