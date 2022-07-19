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Происшествия19 июля 2022 6:29

В Чувашии будут судить мужчину, ударившего сына по лицу лезвием за отказ выключить телевизор

Свою вину он признал полностью
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Преступление произошло в одном из домов деревни Пизенеры Аликовского района.

Преступление произошло в одном из домов деревни Пизенеры Аликовского района.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя деревни Пизенеры Аликовского района, который обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью сына. По версии следствия, 27 марта пьяный мужчина ударил родственника лезвием для бритья по щеке за то, что тот отказался выключить телевизор.

- Из показаний обоих участников события следует, что произошедшему предшествовало продолжительное распитие ими спиртных напитков, - сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Свою вину мужчина полностью признал. В скором времени он предстанет перед судом.

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