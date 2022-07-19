На модернизацию инфекционной больницы в Казани решено потратить 266,7 миллиона рублей

Средства будут выделены из бюджета Татарстана. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Власти Татарстана решили модернизировать здание Республиканской клинической инфекционной больницы, которая находится на проспекте Победы в Казани. На работы планируется выделить порядка 266,7 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику среди прочего предстоит отремонтировать водопроводные и канализационные трубы, вентиляцию и систему отопления, приобрести и поставить в больницу новое оборудование и мебель, а также благоустроить прилегающую к медучреждению территорию. На все это у него есть время до 30 октября текущего года.

Исполнитель тендера будет определен посредством электронного аукциона 28 июля.

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