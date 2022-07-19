Непогода в Казани оставила без воды более 800 домов в районе улицы Авангардная

Для местных жителей организован подвоз воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вечером в понедельник, 18 июля, сбылись прогнозы синоптиков и на Казань обрушился ливень с ураганным ветром. Непогода не только в очередной раз затопила ряд улиц города, но и оставила без воды сотни домов в районе улицы Авангардная.

По информации мэрии столицы Татарстана, изначально авария затронула порядка 110 многоквартирных и 700 частных домов, а также ряд административных зданий. Специалисты провели работы по переключению, но без воды ночью продолжали оставаться более 200 домов.

Напомним, ночью на 15 июля из-за сильного ветра без света остались 3,7 тысячи казанцев. Тогда подача электричества в дома была полностью восстановлена к утру.

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