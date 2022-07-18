Жителя Чувашии осудили за интимное фото, которое он получил по ошибке еще подростком

Вынесенный судом приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ноябре 2021-го жителю Канаша было еще 17 лет, когда его девушка-подросток по ошибке отправила ему интимное фото своей подруги. Молодой человек решил этим воспользоваться, ит начал шантажировать девушку со снимка.

Он требовал от нее пять тысяч рублей, иначе он распространит полученное фото в соцсети. Не получив денег, парень исполнил свою угрозу и опубликовал его в чате общих знакомых. В результате всего этого в отношении его и было возбуждено уголовное дело по статье «вымогательство».

- На момент вынесения приговора молодому человеку уже исполнилось 18 лет. Ему назначали наказание в виде шести месяцев ограничения свободы, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

При этом в ведомстве отметили, что данное решение суда пока не вступило в законную силу.

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