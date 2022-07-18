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Общество18 июля 2022 16:01

В Набережных Челнах очистят дно озера парка «Прибрежный»

Сейчас идут подготовительные работы
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Только на проект по расчистке дна потребуется 582 тысячи рублей.

Только на проект по расчистке дна потребуется 582 тысячи рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Благоустройство парка «Прибрежный» в Набережных Челнах оценили в более чем 155 миллионов рублей. За эти деньги, в том числе, там собираются очистить дно озера, заявил 18 июля на еженедельном совещании в мэрии начальник управления контроля качества жилищно-коммунальных и транспортных услуг города Айрат Насыбуллин.

По его словам, только на проект по расчистке дна потребуется 582 тысячи рублей, контракт на это уже заключен, а сам документ должен быть готов к 30 сентября.

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