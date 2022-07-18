В Набережных Челнах очистят дно озера парка «Прибрежный»

Только на проект по расчистке дна потребуется 582 тысячи рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Благоустройство парка «Прибрежный» в Набережных Челнах оценили в более чем 155 миллионов рублей. За эти деньги, в том числе, там собираются очистить дно озера, заявил 18 июля на еженедельном совещании в мэрии начальник управления контроля качества жилищно-коммунальных и транспортных услуг города Айрат Насыбуллин.

По его словам, только на проект по расчистке дна потребуется 582 тысячи рублей, контракт на это уже заключен, а сам документ должен быть готов к 30 сентября.

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