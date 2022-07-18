Прокурором Тетюшского района Татарстана назначили Оксану Шуста

До этого момента она занимала должность прокурора Агрызского района. Фото: прокуратура Татарстана

В этот понедельник, 18 июля, прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил коллективу надзорного органа Тетюшского района их нового начальника. Им стала старший советник юстиции Оксана Шуста, которая до этого момента была прокурором Агрызского района.

Отметим, что ее предшественник на новом месте - Ильдар Гайнуллин, занял аналогичную должность, но только уже в Балтасинском районе Татарстана.

Для справки, Оксана Шуста окончила юридический факультет Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова – Ленина. В разные годы работала в прокуратуре Приволжского и Советского районов Казани.

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