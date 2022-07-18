Мишустин разрешил расширить ОЭЗ «Иннополис» за счет территории Казани

Премьер-министр России подписал постановление о расширении особой экономической зоны, расположенной на территориях Верхнеуслонского и Лаишевского районов Татарстана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому площадь особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» будет увеличена за счет территории Казани.

Так, в документе указано, что Минэкономразвития РФ от имени правительства страны должно подписать с Кабмином Татарстана и местными Исполкомами дополнительное соглашение о внесении соответствующих изменений в уже существующий документ о создании ОЭЗ «Иннополис».

Напомним, что идея об этом расширении была одобрена на федеральном уровне в конце июня. И речь идет о дополнительном земельном участке площадью 1,38 гектара. На этой территории, в частности, планируется построить новый технопарк с инвестпроектами на 5,6 миллиарда рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram