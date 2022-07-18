В Казани школы на новый учебный год зачислили уже около 18 тысяч первоклассников

Всего же в городе за парты должны сесть более 20 тысяч первоклассников. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На данный момент в школы Казани к новому учебному году в первые классы зачислили уже около 18 тысяч детей. Речь идет о тех ребятах, которые проживают на закрепленной за тем или иным образовательным учреждением территории, а также имеющим преимуществом при поступлении.

Такие данные первого этапа зачисления в школы, который проходил с 1 апреля до 30 июня, приводит городское управление образования. Сейчас же идет второй этап (продлится до 5 сентября). Всего же в новом учебном году в Казани за парты должны сесть более 20 тысяч первоклассников.

- В приеме в школу может быть отказано, только если в ней нет свободных мест. В таком случае для ребенка будет найдено другое образовательное учреждение. Для этого родителям надо будет обратиться в районный отдел образования по месту жительства, - отмечают в управлении образования Казани.

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