Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев предложил заводам больше платить школьникам

По словам градоначальника, зарплата у детей должна быть достойная. Фото: nabchelny.ru

С начала лета в Набережных Челнах на время каникул на работу устроили 2 085 школьников. Это, прежде всего, подростки, которые находятся в трудной жизненной ситуации. В августе власти города таким же образом планируют трудоустроить еще 800 несовершеннолетних.

В основном школьники на местных предприятиях работают операторами ЭВМ, помощниками воспитателей или менеджеров, укладчиками-упаковщиками или убирают территорию.

При этом помимо основной зарплаты от работодателя им еще положена финансовая поддержка от города – 2 250 рублей в месяц. На это из местного бюджета было выделено более 11,6 миллиона рублей.

В итоге, как было озвучено на еженедельном совещании в мэрии, больше всего подростки в Набережных Челнах сейчас зарабатывают на ООО «СК АКВА» - 32 тысячи рублей, на втором месте по этому показателя находится ОАО «РИАТ» - 20 тысяч рублей, на третьем - МУП «Парк культуры и отдыха» с 19,1 тысячью рублей, а на четвертом - АО «Челны-Хлеб», где подростки получают 18,4 тысяч рублей в месяц.

- Камазовцы могли бы больше платить зарплату, ведь эти дети потом придут на работу на завод. Отсюда и формируется профориентация у школьника, который первый раз пришел на завод, работает упаковщиком, уборщиком. 16 тысяч он получает или 32 тысячи – разница есть, - прокомментировал озвученные данные мэр города Наиль Магдеев. - Зарплата должна быть достойная, на многие вещи на предприятиях деньги есть, нужно найти и на это. Ссылки на то, что есть санкции, они не состоятельные. Нужно любить людей, детей. Зарплата должна быть достойная.

Градоначальник обратился к руководителям крупных предприятий Набережных Челнов с предложением пересмотреть зарплату школьников. По его мнению, она должна быть равнозначной.

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