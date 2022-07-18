В Гидрометцентре Татарстана рассказали, как будет меняться погода на этой неделе

Дожди местами в регионе могут продержаться до самой субботы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жаркая неустойчивая погода в итоге вылилась в штормовое предупреждение. Так, в ближайшие сутки через Татарстан пройдут активные фронтальные разделы северо-западного циклона. В связи с чем на территории республики повсеместно ожидаются явления конвективного характера. Так, с 20.00 18 июля и до 18.00 19 июля, в том числе и в Казани, прогнозируются сильный ливень, грозы, град и сильный ветер с порывами до 20 м/с, локально до 24 м/с, предупредил Гидрометцентр региона

При этом ожидается, что температура воздуха днем во вторник будет в пределах от +22 до +27 градусов. И с отходом циклона на север оно продолжит понижаться – в среду и четверг днем максимум прогнозируется +25.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу – 22 и 23 июля, неустойчивый характер погоды сохранится. Все так же местами ожидаются дожди и грозы. Но зато температура воздуха начнет снова повышаться – днем столбики термометров могут показать все +27 градусов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram