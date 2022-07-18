Банк «Открытие» запустил новую премиальную карту Mir Supreme с бесплатным обслуживанием

Банк «Открытие»

Банк «Открытие» представил новую премиальную дебетовую Opencard платежной системы «Мир» с повышенным кешбэком и другими бонусами для тех, кто привык к лучшему. Карта доступна всем клиентам банка.

С картой Mir Supreme клиенты могут получать до 3% кешбэка бонусными рублями за все покупки от банка и дополнительный кешбэк 5% рублями от платежной системы «Мир»* за покупки в востребованных категориях — сейчас это рестораны.

Также держателям карты доступны специальные предложения от партнеров, отмеченные знаками «Только с Mir Supreme» и «Выгоднее с Mir Supreme», которые позволяют вернуть до 30% от суммы покупок. Кроме того, владельцы карты могут совершать бесплатные переводы по номеру телефона в другие банки и снимать наличные без комиссии в банкоматах «Открытия» и партнеров, а клиенты с премиальными статусами — в банкоматах любых банков по всей России.

Обслуживание карты Mir Supreme бесплатно для всех клиентов банка.

Для клиентов со статусом Плюс, Light Премиум и Премиум стоимость выпуска основной пластиковой карты — 1 000 рублей. Выпуск виртуальной и дополнительных карт бесплатный.

Для клиентов без статуса стоимость выпуска основной пластиковой карты — 3 000 рублей, виртуальной и дополнительных карт — 1 000 рублей.

Заказать премиальную Opencard Mir Supreme можно онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, а также в офисах «Открытия» и через персонального менеджера.

Полный список всех преимуществ и условий по карте доступен на сайте банка

С полным перечнем привилегий и условий премиального обслуживания можно ознакомиться по ссылке.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка

подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).