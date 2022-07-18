По итогам весеннего призыва в армию отправились 644 новобранца из Казани

Большинство молодых людей будут служить на Черноморском флоте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что по итогам весеннего призыва 2022 года в армию отправлены 644 новобранца из Казани. Большинство из них - 123 молодых человека - будут служить на Черноморском флоте, 37 - на Балтийском флоте, 18 - на Северном флоте, 16 - в частях и соединениях ВДВ, 13 - в научных ротах, девять - в Президентском полку ФСО России. Еще 70 парней, обученных в школе ДОСААФ, будут служить на должностях военных водителей, заявил военный комиссар Вахитовского и Приволжского районов столицы Татарстана полковник Михаил Венедиктов.

Он также отметил, что 20 казанцев не явились на призывные комиссии. В отношении них готовятся материалы, которые будут направлены в следственные органы.

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