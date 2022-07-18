Житель Татарстана до смерти избил соседа в день рождения своей бабушки

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

36-летнему жителю Чистополя предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью соседа, вследствие чего тот скончался. Преступление произошло 13 июля в одном из домов по улице Фрунзе.

По версии следствия, обвиняемый вместе с родственниками отмечал день рождения своей бабушки. На празднование он пригласил соседей - 62-летнего мужчину и его сына. Когда последний ушел, между гостем и внуком именинницы произошел конфликт. В какой-то момент мужчины вышли на улицу, где обвиняемый избил оппонента. От полученных травм потерпевший скончался в больнице на следующий день.

Свою причастность к преступлению обвиняемый признал частично. Сейчас он находится в СИЗО.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

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