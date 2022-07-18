СУ СКР по Татарстану: женщина ударила ножом сожителя, который требовал у нее денег на пиво

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

38-летнюю жительницу Бугульмы подозревают в покушении на убийство сожителя. По версии следствия, преступление произошло 16 июля в ходе распития парой алкоголя. Утверждается, что в какой-то момент мужчина стал требовать денег на пиво. Женщина ему отказала, и он дал ей пощечину. В ответ она ударила его сначала скалкой, а после - ножом.

В итоге потерпевший был госпитализирован в больницу.

- В ближайшее время следствие обратится в суд ходатайством об избрании в отношении женщины одной из предусмотренных законом мер пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

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