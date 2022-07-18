В Татарстане объявлено штормовое предупреждение - ожидаются ливни, град и сильный ветер

Последующие дни в республике также прогнозируются осадки, но небольшие. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение. Вечером в понедельник, 18 июля, а также ночью и днем 19 числа в республике местами ожидаются грозы, ливни, град и ветер порывами 15-20 м/с, локально до 24 м/с.

Вместе с тем ночью на 19 июля столбики термометров в регионе будут колебаться от +15 до +20 градусов, днем - от +22 до +27 градусов.

Последующие два дня - среду и четверг - Татарстан ждут кратковременные осадки и жара до +25 градусов.

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