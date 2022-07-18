19 июля в казанском поселке Залесный почти на сутки отключат воду

Причина этого - подключение водопровода одного из зданий к сетям «Водоканала». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 9:00 вторника, 19 июля, в казанском поселке Залесный не будет воды. Причина этого - проведение работ по подключению водопровода здания по улице Аксакова к сетям «Водоканала», сообщают власти города.

Отключение коснется улиц 2-я Залесная, 2-я Ново-Осиновская, 2-я Осиновская, 3-я Ново-Осиновская, 4-я Залесная, 5-я Залесная, 6-я Залесная, 7-я Залесная, Аккош, Аксакова, Актанышская, Актюбинская, Алеутская, Алтынова, Болгарская, Варшавская, Выборная, Вьюжная, Ежевичная, Залесная, Зимняя, Интернатная, Кавказская, Калиновского, Карпатская, Ландышевая, Лесопарковая, Молдавская, Новоселова, Ново-Осиновская, Окская, Осиновская, пер.Осиновский, Паровозников, Песенная, Пограничная, Полесская, Полоцкая, Родниковая, Сафина, Селянская, Славянская, Таганрогская, Ташлы, Тетюшская, Узорная, Хибинская, Шавкатул и переулков Аксакова, Актаныщский, Варшавский, Залесный, Красноармейский, Ландышевый, Лесной, Ново-Осиновский, Лесопарковый, Совхозный, Узорный. Также воды не будет в домах №№18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25 и 25а по улице Прудная и домах №№102, 103, 164 и 164а по Горьковскому шоссе.

Водоснабжение должно быть восстановлено к 6 часам утра 20 числа.

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