По факту гибели рабочего на улице Окольная в Казани возбуждено уголовное дело

Потерпевший скончался по дороге в больницу. Фото: Иван МАКЕЕВ

После того, как утром 15 июля на строящемся объекте по улице Окольная в Казани погиб 52-летний рабочий, было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». По версии следствия, мужчина стоял на втором этаже и должен был принять с подъемного крана короб с арматурой, но в какой-то момент груз упал прямо на него. Потерпевший скончался по дороге в больницу.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

В случившемся- также разбирается прокуратура Кировского района Казани. В ходе проверки ведомства будет дана правовая оценка действиям должностных лиц строительной организации в части соблюдения требований охраны труда.

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