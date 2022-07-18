Мультимиллиардера Алексея Семина обвиняют в повреждении объекта культурного наследия в Казани

Обстоятельства преступления устанавливаются следователями. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бизнесмену и мультимиллиардеру Алексею Семину заочно предъявлено обвинение в повреждении объекта культурного наследия - Комплекса Адмиралтейской конторы, расположенного на улице Карла Маркса в Казани. Предприниматель объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. Последним его местом жительства являлась Франция.

По версии следствия, неустановленные сотрудники управляющей компании «Капитал-Траст-Инвест» доверительного управления ЗПИКФ «АС-фонд строительный», основным бенефициаром которого является Семин, повредили и частично уничтожили здание Комплекса, когда проводили там ремонтно-строительные работы. На восстановление объекта требуется около 34,5 миллиона рублей.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

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