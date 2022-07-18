В Татарстане выявили 39 новых случаев COVID-19 и госпитализировали 17 больных

С начала пандемии болезнь подтвердилась у 153,3 тысячи жителей республики. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 39 новых случаев COVID-19 и госпитализировали 17 зараженных. Выздоровевших и скончавшихся нет. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Отметим, что с начала пандемии коронавирус подтвердился у 153 288 жителей республики, 149 687 из которых выздоровели, а 1 996 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 8,3%.

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