Несмотря на все это, массовых увольнений в городе нет. Фото: Василий Вахрин

По данным на понедельник, 18 июля, 23 предприятия Набережных Челнов работают неполную неделю, а восемь и вовсе находятся в простое. Об этом в ходе еженедельного совещания в администрации города заявила начальник кадрового центра «Работа России» Татьяна Быданова.

Несмотря на это, массовых увольнений в татарстанском автограде нет. Для 6,9 тысячи горожан организовано временное трудоустройство на 19 предприятиях.

По словам Быдановой, с начала года в Набережных Челнах были сокращены 48 человек. Это в пять раз меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

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