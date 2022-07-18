Вся наша жизнь — игра: половина россиян покупает лотерейные билеты

Желание испытать удачу и быстро разбогатеть побуждает каждого второго россиянина участвовать в лотереях. Две трети из тех, кто участвовал в лотереях, выигрывали не более 5 тысяч рублей. Интерес к лотереям у россиян пропадает с возрастом. Таковы результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с банком «Открытие».

Респондентам предлагалось ответить на вопросы об их отношении к лотереям. Оказалось, что в лотереях участвует почти половина опрошенных (48%). При этом 6% в момент проведения опроса с удивлением узнали, что лотереи все еще проводятся.

Интерес россиян к лотереям снижается с возрастом- возможно, по мере уменьшения азарта. Если среди молодых респондентов об участии в лотереях говорил каждый второй (51% опрошенных в возрасте 18-24 лет и 49% в возрасте 35-44 лет), то среди более возрастных респондентов эта доля была заметно ниже (43% — в возрасте 45-54 лет и 40% — в возрасте от 55 лет). Зато они чаще других удивлялись, что лотереи пережили СССР и 90-е (11%). Женщины участвуют в лотереях чуть чаще мужчин (49% против 47%).

Россияне участвуют в лотереях сравнительно редко: преимущественно раз в несколько месяцев (49% из числа тех, кто положительно ответил на вопрос об участии) или реже раза в год (39%). Лишь каждый восьмой (12%) покупает билеты раз в месяц или чаще.

Люди участвуют в лотереях в основном потому, что хотят испытать удачу (57%) и получить эмоциональное удовольствие (24%). Пятая часть опрошенных пытаются таким образом быстро разбогатеть (20%), каждый седьмой — из азарта (14%), каждый десятый — чтобы снять стресс, а 4% — поддерживать доброе дело, если лотерея благотворительная.

На участие в лотереях россияне тратят как правило небольшие деньги: две трети опрошенных — примерно по 500-1000 руб. в год, каждый седьмой (15%) — 100-500 руб. в год, а каждый десятый (10%) — меньше 100 руб. в год. Лишь небольшая часть опрошенных (8%, или каждый двенадцатый) тратят более крупные суммы: 6% — 1000-5000 руб. в год и всего 2% — свыше 5000 руб. в год.

Результаты опроса позволяют сделать вывод, что участники лотерей имеют реальные шансы выиграть. Из общего числа респондентов счастливый билет вытягивали больше половины: 15% — один раз, 31% — «пару-тройку» раз, а 11% — много раз.

Правда, похвастаться крупным выигрышем могут немногие. Чаще всего участники лотерей получают в качестве приза деньги (в частности, 61% когда-либо выигрывавших в лотерею получали исключительно их и никогда не выигрывали неденежные призы), причем размер суммы как правило невелик. Например, у большинства (67%) общая сумма всех денежных выигрышей не превышала 5 тыс. руб. Каждый восьмой (13%) выигрывал в общей сложности 10-50 тыс. руб., каждый одиннадцатый (9%) — 5-10 тыс. руб. Лишь каждый девятый выигрывал больше 50 тыс. руб. (6% — 50-100 тыс. руб., 3% — 100-250 тыс. руб., 2% — от 250 тыс. руб.).

Выигранные деньги участники опроса тратили преимущественно на бытовые расходы (33%), подарки родным и близким (25%), подарки себе (23%) и оплату кредита или долга (15%). А каждый шестой (16%) эти деньги откладывал.

Из выигранных когда-либо неденежных призов удачливые участники опроса называли квартиру и путешествие по России (9%), 8% — автомобиль, 7% — смартфоны, чайник, книги, 6% — стиральную машину, сертификаты на приобретение косметики, 5% — поездку за рубеж, сертификат на квест, ноутбук, 4% — иную бытовую технику или электронику. Респондентам предлагалось выбрать множество вариантов ответа — то есть, один респондент мог в разное время выиграть несколько призов.

Больше половины удачливых участников лотерей сообщили, что размер их выигрыша (выигрышей) превышал суммарные траты на все купленные билеты и они остались в плюсе. Но при этом 43% признали, что потратили больше, чем выиграли.

Из числа тех, кто сейчас в лотереях не участвует, у подавляющего большинства (82%) раньше был такой опыт. В частности, 19% последний раз участвовали в лотерее меньше года назад, 17% — год назад, 26% — полтора года назад, 9% — два года назад, а 11% — в далеком детстве.