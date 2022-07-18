С начала года в Чувашии одичавшие собаки сгрызли 20 косуль

С 2020 года в регионе открыта лимитируемая рациональная охота на этих зверей. Фото: Иван ВИСЛОВ

С начала 2022 года в Чувашии одичавшие собаки сгрызли 20 косуль. Еще 10 особей этого рода оленей погибли в результате ДТП.

- Несмотря на эти факты, тенденция к увеличению численности косуль сохраняется, - замечают в Министерстве природных ресурсов региона.

Отметим, что с 2020 года в Чувашии открыта лимитируемая рациональная охота на косуль. В 2021 году охотниками было добыто 13 животных.

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