В Марий Эл молодой байкер пострадал в результате столкновения с легковушкой

ДТП произошло поздно вечером в поселке Мочалище. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 20 часов в воскресенье, 17 июля, в поселке Мочалище Звениговского района столкнулись автомобиль Opel и мотоцикл Honda. По предварительным данным, 21-летний водитель легковушки выехал на встречку, где и произошло ДТП.

В результате аварии 24-летний байкер получил травмы и был госпитализирован. Молодой человек ехал без мотошлема. Кроме того, его мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, замечают в Госавтоинспекции Марий Эл.

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