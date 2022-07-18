В результате ночного пожара в Зеленодольске погибли двое мужчин

Среди предварительных причин произошедшего - неосторожность при курении.
Фото: МЧС Татарстана
Ночью на понедельник, 18 июля, на улице Революции в Зеленодольске загорелись частный дом и надворные постройки. В ходе тушения огня пожарными обнаружено тело мужчины.
После локализации пожара было найдено тело еще одного человека. Личности погибших выясняются.
- Причина пожара устанавливается. Либо неосторожность при курении, либо неосторожное обращение с огнем, - сообщают в МЧС Татарстана.
Личности погибших устанавливаются.
Фото: МЧС Татарстана
Площадь пожара составила порядка 65 квадратных метров.
Фото: МЧС Татарстана
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