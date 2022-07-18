В результате ночного пожара в Зеленодольске погибли двое мужчин

Среди предварительных причин произошедшего - неосторожность при курении. Фото: МЧС Татарстана

Ночью на понедельник, 18 июля, на улице Революции в Зеленодольске загорелись частный дом и надворные постройки. В ходе тушения огня пожарными обнаружено тело мужчины.

После локализации пожара было найдено тело еще одного человека. Личности погибших выясняются.

- Причина пожара устанавливается. Либо неосторожность при курении, либо неосторожное обращение с огнем, - сообщают в МЧС Татарстана.

Личности погибших устанавливаются. Фото: МЧС Татарстана

Площадь пожара составила порядка 65 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram