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Происшествия18 июля 2022 6:24

В результате ночного пожара в Зеленодольске погибли двое мужчин

ЧП произошло на улице Революции
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Среди предварительных причин произошедшего - неосторожность при курении.

Среди предварительных причин произошедшего - неосторожность при курении.

Фото: МЧС Татарстана

Ночью на понедельник, 18 июля, на улице Революции в Зеленодольске загорелись частный дом и надворные постройки. В ходе тушения огня пожарными обнаружено тело мужчины.

После локализации пожара было найдено тело еще одного человека. Личности погибших выясняются.

- Причина пожара устанавливается. Либо неосторожность при курении, либо неосторожное обращение с огнем, - сообщают в МЧС Татарстана.

Личности погибших устанавливаются.

Личности погибших устанавливаются.

Фото: МЧС Татарстана

Площадь пожара составила порядка 65 квадратных метров.

Площадь пожара составила порядка 65 квадратных метров.

Фото: МЧС Татарстана

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