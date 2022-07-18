В Зеленодольске простились с сержантом Александром Солнцевым, погибшим на Украине

Панихида состоялась в зале прощаний на территории городского кладбища. Фото: пресс-служба Зеленодольска

В воскресенье, 17 июля, в Зеленодольске простились с наводчиком мотострелкового отделения, 35-летним сержантом Александром Солнцевым. Мужчина погиб 9 июля в ходе спецоперации на Украине. Панихида состоялась в зале прощаний на территории городского кладбища.

- Исполняя свой воинский долг, Александр показал настоящий пример мужества, силы и отваги. Вечная память, - заявил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Известно, что Солнцев был призван на военную службу в 2006 году.

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