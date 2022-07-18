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Общество18 июля 2022 5:28

Начальником Управления архитектуры Набережных Челнов стал Алексей Лапшин

Коллективу его представил мэр города Наиль Магдеев
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
До этого назначения Лапшин был заместителем главы данного управления.

До этого назначения Лапшин был заместителем главы данного управления.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Начальником Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития Набережных Челнов стал Алексей Лашин. В понедельник, 18 июля, новому коллективу его представил мэр города Наиль Магдеев.

До этого назначения Лапшин был заместителем начальника данного управления.

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