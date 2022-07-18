Начальником Управления архитектуры Набережных Челнов стал Алексей Лапшин

До этого назначения Лапшин был заместителем главы данного управления.
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Начальником Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития Набережных Челнов стал Алексей Лашин. В понедельник, 18 июля, новому коллективу его представил мэр города Наиль Магдеев.
До этого назначения Лапшин был заместителем начальника данного управления.
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