Начальником Управления архитектуры Набережных Челнов стал Алексей Лапшин

До этого назначения Лапшин был заместителем главы данного управления. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Начальником Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития Набережных Челнов стал Алексей Лашин. В понедельник, 18 июля, новому коллективу его представил мэр города Наиль Магдеев.

До этого назначения Лапшин был заместителем начальника данного управления.

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