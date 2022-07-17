В Татарстане ожидается переменная облачность и до 31 градуса жары

Ночью столбики термометров покажут от 14 до 19 градусов тепла. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В понедельник, 18 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня и вечером локально грозы и град. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер юго-восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 17-22 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут от 14 до 19 градусов тепла. Днем ожидается от 26 до 31 градуса жары, сообщает местный Гидрометцентр.

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