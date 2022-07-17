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Общество17 июля 2022 17:21

В Татарстане ожидается переменная облачность и до 31 градуса жары

Местами по республике пройдут кратковременные дожди
Инзиля ШАКИРОВА
Ночью столбики термометров покажут от 14 до 19 градусов тепла.

Ночью столбики термометров покажут от 14 до 19 градусов тепла.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В понедельник, 18 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня и вечером локально грозы и град. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер юго-восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 17-22 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут от 14 до 19 градусов тепла. Днем ожидается от 26 до 31 градуса жары, сообщает местный Гидрометцентр.

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