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Общество17 июля 2022 14:43

Фестиваль «Скорлупино»: в Татарстане установили рекорд России по самой большой яичнице

Ее вес составил 500 килограммов
Инзиля ШАКИРОВА
Для изготовления самой большой яичницы использовались также лук, помидоры и грибы.

Для изготовления самой большой яичницы использовались также лук, помидоры и грибы.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 16 июля, в Пестрецах прошел Всероссийский фестиваль «Скорлупино». На нем установили рекорд России по самой большой яичнице, зажарив ее из восьми тысяч яиц.

Известно, что для изготовления блюда использовались 100 килограммов угля и различные ингредиенты в больших количествах: лук, помидоры и грибы. Вес самой большой яичницы России составил 500 килограммов.

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