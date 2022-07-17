Фестиваль «Скорлупино»: в Татарстане установили рекорд России по самой большой яичнице

Для изготовления самой большой яичницы использовались также лук, помидоры и грибы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 16 июля, в Пестрецах прошел Всероссийский фестиваль «Скорлупино». На нем установили рекорд России по самой большой яичнице, зажарив ее из восьми тысяч яиц.

Известно, что для изготовления блюда использовались 100 килограммов угля и различные ингредиенты в больших количествах: лук, помидоры и грибы. Вес самой большой яичницы России составил 500 килограммов.

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