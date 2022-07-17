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Общество17 июля 2022 14:07

В Казани прошла акция «Лапа дружбы»

На ней горожане знакомились с четвероногими питомцами приюта «Зооцентр»
Инзиля ШАКИРОВА
По итогам акции волонтерам удалось собрать 50 килограммов корма.

По итогам акции волонтерам удалось собрать 50 килограммов корма.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В воскресенье, 17 июля, в казанском парке «Крылья Советов» прошла акция «Лапа дружбы». На мероприятии горожане познакомились с четвероногими питомцами приюта «Зооцентр». Мэрия Казани сообщает, что одна из 11-ти собак обрела новый дом.

По итогам акции волонтерам удалось собрать 50 килограммов корма и около 5 тысяч рублей для приюта «Зооцентр».

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