В Казани прошла акция «Лапа дружбы»

По итогам акции волонтерам удалось собрать 50 килограммов корма. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В воскресенье, 17 июля, в казанском парке «Крылья Советов» прошла акция «Лапа дружбы». На мероприятии горожане познакомились с четвероногими питомцами приюта «Зооцентр». Мэрия Казани сообщает, что одна из 11-ти собак обрела новый дом.

По итогам акции волонтерам удалось собрать 50 килограммов корма и около 5 тысяч рублей для приюта «Зооцентр».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram