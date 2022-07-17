В ряде домов поселка «Залесный» в Казани планируется отключение воды

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 19 июля, в поселке Залесный Кировского района Казани почти на сутки отключат воду. Это связано с подключением водопровода административного здания по улице Аксакова, сообщает мэрия города.

Так, отключение ожидается с 9:00 19 июля до 6:00 20 июля. Неудобства коснутся множества домов по улицам: 2-я Залесная, 2-я Ново-Осиновская, 2-я Осиновская, 3-я Ново-Осиновская, 4-я Залесная, 5-я Залесная, 6-я Залесная, 7-я Залесная, Аккош и другим. С полным списком можно ознакомиться на сайте мэрии Казани.

Кроме того, в это же время воды не будет по адресам: Горьковское шоссе, 102, 103, 164, 164а, сообщает мэри со ссылкой на «Водоканал».

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60.

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