Скончалась народная артистка Татарстана Раушания Юкачева

Известно, что причиной ее смерти стала тяжелая болезнь. Фото: kamalteatr.ru

В возрасте 63-х лет умерла народная артистка Татарстана Раушания Юкачева, сообщили на сайте театра имени Галиасгара Камала. Известно, что причиной ее смерти стала тяжелая болезнь.

- Коллектив Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала выражает глубокое соболезнование родным, близким и коллегам покойной. Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты, - также отмечается на сайте.

Гражданская панихида состоится завтра в 10:00 в фойе Татарского государственного Академического театра имени Камала в Казани (улица Татарстан, дом 1).

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