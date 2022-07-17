С 18 июля до конца года в Казани ограничат движение по улице Салиха Батыева

Движение ограничат на участке от здания №1 по улице Салиха Батыева до пересечения с улицей Кул Гали. Фото: Иван МАКЕЕВ

С понедельника, 18 июля, по 30 декабря этого года в столице Татарстана будет полностью закрыта проезжая часть от здания №1 по улице Салиха Батыева до пересечения с улицей Кул Гали. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщает пресс-служба мэрии города.

Неудобства связаны со строительством жилого дома по улице Кул Гали, со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства также добавляет мэрия города.

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