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Общество17 июля 2022 10:30

Изменения в исполкоме Актанышского района: главой назначен Ленар Зарипов

С июня он исполнял обязанности руководителя исполкома
Инзиля ШАКИРОВА
Фото: aktanysh.tatarstan.ru

Фото: aktanysh.tatarstan.ru

Новым руководителем исполнительного комитета Актанышского района стал Ленар Зарипов, сообщается на сайте муниципалитета. Известно, что с июня этого года он занимал должность исполняющего обязанности руководителя.

Заседание и выбор главы исполкома прошли при участии первого замруководителя администрации президента республики Ильнура Гарипова.

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