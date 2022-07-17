Изменения в исполкоме Актанышского района: главой назначен Ленар Зарипов

Фото: aktanysh.tatarstan.ru

Новым руководителем исполнительного комитета Актанышского района стал Ленар Зарипов, сообщается на сайте муниципалитета. Известно, что с июня этого года он занимал должность исполняющего обязанности руководителя.

Заседание и выбор главы исполкома прошли при участии первого замруководителя администрации президента республики Ильнура Гарипова.

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