Известно, что мужчине было 39 лет. Фото: МЧС Татарстана

В субботу, 16 июля, в Заинском районе во время купания в реке Кармалка утонул мужчина. Местные жители вытащили тело с глубины два метра, на расстоянии пяти метров от берега. Известно, что мужчине было 39 лет.

Отмечается, что место для купания не оборудовано. Причина происшествия устанавливается, рассказали в МЧС Татарстана.

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