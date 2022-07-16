В Азнакаевском районе Татарстана упал параплан, пострадал человек

Причина произошедшего выясняется. Фото: МЧС Татарстана

Днем в субботу, 16 июля, у горы Чатыр-Тау, расположенной рядом с селом Уразаево Азнакаевского района, упал параплан. В результате пострадал 56-летний мужчина. Он получил компрессионный перелом позвоночника и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

- Причина происшествия устанавливается, - сообщает МЧС Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram