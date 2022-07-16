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Происшествия16 июля 2022 16:44

В Азнакаевском районе Татарстана упал параплан, пострадал человек

Мужчина был госпитализирован с компрессионным переломом позвоночника
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Причина произошедшего выясняется.

Причина произошедшего выясняется.

Фото: МЧС Татарстана

Днем в субботу, 16 июля, у горы Чатыр-Тау, расположенной рядом с селом Уразаево Азнакаевского района, упал параплан. В результате пострадал 56-летний мужчина. Он получил компрессионный перелом позвоночника и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

- Причина происшествия устанавливается, - сообщает МЧС Татарстана.

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